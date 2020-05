Брюксел ще стимулира продажбата на е-коли с десетки милиарди евро

Н аслушахме се на термини от сорта на „пик”, „плато”, „спад” и т.н. И макар първият вече да ни втръсна, ще цитирам данни на Bloomberg, според които през 2017 г. светът е достигнал пика на търсене на традиционните автомобили с ДВГ. Агенцията смята, че никога повече в историята няма да бъдат купени толкова много автомобили на бензин и дизел.

От друга страна предвижданията на BloombergNEF са, че електромобилите ще стават все по-масови. През 2020 г. се очаква да бъдат продадени 1,7 млн. електромобила (2,7% от общите продажби), през 2025 г. – 8,5 млн. (10%), през 2030 г. – 26 млн. (28%), а през 2040 г. Bloomberg предвижда, че ще се продадат 54 млн. електромобила, което ще се равнява на 58% от общите продажби.

На този фон идват някои решения на ЕК, според които в следващите 2-3 години покупката на електромобил в Европа ще е изключително изгодна.

Кристоф Баро (Christophe Barraud), сътрудник на Bloomberg, туитна част от мерките, които се обсъждат. Той изтъква, че, ако ЕС реши да подпомогне автомобилната промишленост, което ще остави сериозна финансова тежест върху бъдещите поколения, то този ход трябва да бъде насочен към автомобилите, които ще замърсяват по-малко.

🇪🇺 *ELECTRIC CARS SET TO GET BOOST IN EUROPE’S GREEN RECOVERY PLAN - BBG

*#EU CONSIDERS VAT EXEMPTION FOR ZERO-EMISSION CARS pic.twitter.com/brizQrep68