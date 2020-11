ЕС може да убие двигателя с вътрешно горене още през 2025 г.

З а да отговори на целите, заложени в Парижкото споразумение, Европейската комисия иска още повече да затегне нивата на вредните емисии, които са част от задаващия се стандарт Евро 7. За целта ЕК стартира проучване, което да формира основите за новите прагове на вредните емисии. Германската асоциация на автомобилната индустрия (VSA) се опасява, че крайният резултат от това ще бъде преждевременната смърт на двигателя с вътрешно горене още през 2025 г.

Готви се още по-тежък удар върху автомобилната индустрия в Европа

“С въвеждането на планирания стандарт Евро 7, Европейската комисия де факто ще забрани продажбата на автомобили с двигател с вътрешно горене,” заявява Хилдегард Мюлер, президент на VDA. Тя се опасява, че ако новите прагове за вредните емисии са прекалено стриктни, двигателите с вътрешно горене вече няма да са конкурентноспособни.

В момента няма нищо окончателно, но VDA е силно притеснена, тъй като не става дума само за допълнително снижаване на праговете вредни емисии, които се отделят от автомобилите, а и за начина на тестване и измерване на тези емисии.

Greenpeace: добитъкът замърсява повече от автомобилите

Проучването, поръчано от ЕК, е поверено на група експерти, наречена Advisory Group on Vehicle Emission Standards (AGVES). Те препоръчват по време на тестовете в реални пътни условия (RDE) да се премахнат всички изключения, т.е. да се смятат и емисиите при пълно натоварване на двигателя. Според тях новите автомобили трябва да отговарят на посочените прагове за вредните емисии в температурния диапазон от -10°С до 40°С, дори при надморска височина от 1000 или 2000 метра (преди 700 метра).

Отличници: компаниите с най-ниски емисии СО2

По този повод Мюлер заявява: „Комисията иска да си гарантира, че в бъдеще автомобилът реално не трябва да отделя почти никакви вредни емисии без значение на ситуацията – дали тегли ремарке в планината, дали се движи бавно в градския трафик. Това на практика е невъзможно и всеки го знае.”

