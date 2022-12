Държава обмисля ограничаване на движението на електромобили

О казва се, че можеш да имаш зелени източници на електроенергия, можеш да имаш голям електрически автопарк, но не и двете заедно. Поне не в този момент.

Германският Spiegel цитира няколко швейцарски медии, които съобщават, че при проблем със захранването с електричество, Швейцария може да ограничи или дори забрани движението на електрически автомобили през зимните месеци.

Изданието коментира, че Швейцария добива повечето от електричеството си от хидроелектрически централи, но внася електричество и от Германия и Франция. Ако възникнат проблеми с вноса, страната може да бъде изправена пред недостиг на електричество.

Една от мерките, които предвижда нов проектозакон, е свързана с намаляване максималната скорост на електромобилите за движение по магистралите.

Switzerland, Facing an Unprecedented Power Shortage, Contemplates a Partial Ban on the Use of Electric Vehicles

