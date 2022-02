Обрат: царевичният етанол е по-вреден за климата от бензина

П роизвежданият от царевица етанол, който от години се смесва в големи количества с бензина, продаван в САЩ, вероятно е много по-голям замърсител на атмосферата от обикновения бензин. Това е изводът от проучване, за което съобщава Reuters.

Изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, противоречи на предишно проучване, поръчано от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), постановяващо, че етанолът и другите биогорива са относително зелени.

Администрацията на президента Джо Байдън преразглежда политиките относно биогоривата като част от по-широките усилия за декарбонизиране на икономиката на САЩ до 2050 г.

Д-р Тайлър Ларк, водещ автор в Центъра за устойчивост и глобална околна среда към Университета на Уисконсин-Медисън заявява: „Царевичният етанол не е гориво, щадящо климата.“

Изследването, което частично е финансирано от Националната федерация за дивата природа и Министерството на енергетиката на САЩ, установява, че етанолът вероятно е с поне 24% по-въглеродно интензивен от бензина заради емисиите, произхождащи от промените в използването на земята за отглеждане на царевица, заедно с преработката и изгарянето.

Всичко по темата може да прочете в новия автомобилен сайт CarMarket.bg