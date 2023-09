BMW променя правилата на играта с Panoramic Vision

В чера BMW хвърли бомбата с представянето на кардиналния Neue Klasse. Нашата медия бе една от двете български, която имаше възможността да види този дързък дизайнерски ход на баварците още в средата на юни. Тогава лично от главния дизайнер на баварците получихме уверението, че Vision Neue Klasse е на 80% автомобилът, който ще видим в серийно производство през 2025 г.

Но освен екстериорът, който впечатлява с коренно различните дизайнерски похвати от настоящите, Neue Klasse изпъква с още една иновация, която ще вкара в индустрията за пръв път.

Днес надпреварата е за все повече и все по-големи дисплеи, като Mercedes-Benz опъна своя Hyperscreen през цялата широчина на арматурното табло. Бъдещите BMW-та тръгват в друга, коренно различна посока.

Добре дошли в бъдещето: това е (почти) серийната BMW Neue Klasse

Нарича го Panoramic Vision. Той залага на напълно нова Head-up дисплей технология. Проекцията се извършва на идеално адаптирана височина по цялата широчина на предното стъкло. BMW Panoramic Vision е допълнен с новия BMW 3D Head-up дисплей, за информацията свързана с активн ото шофиране , като асистираното шофиране или воденето по пътя се изобразяват като 3 D анимации и с висока прецизност в зрителното поле на водача.

Чрез новия мултифункционален волан (формата му няма да остане тази в серийно производство, но функционалностите вероятно ще са тези) информацията, изобразена на BMW Panoramic Vision, както и на BMW 3D Head-up дисплея се управлява индивидуално според принципа: „eyes on the road, hands on the wheel“.

