Гонка и престрелка след обир за 50 млн. евро в Нидерландия

В ъоръжен мъж загина и седем души бяха арестувани в сряда след престрелка и зрелищно преследване с коли северно от Амстердам, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

Драмата, която държа Нидерландия със затаен дъх цяла вечер, е започнала малко след 14 часа, когато въоръжени крадци са атакували инкасо автомобил в близост до компания за ценни метали. Според нидерландски медии автомобилът е превозвал значително количество злато и диаманти на стойност от близо 50 милиона евро.

След атаката заподозрените са избягали с най-малко две коли, а полицията е тръгнала по петите им. На заснето от очевидци видео се вижда как кола катастрофира и крадците, облечени изцяло в черно, побягват пеша. На друго видео се вижда апокалиптична сцена на престрелка между бегълците и полицаите, докато над тях прелитат хеликоптери, а в близост гори автомобил.

Heftige video gemaakt door bewoners in Broek in Waterland. Vijf verdachten rennen over een weiland, terwijl de politie op ze schiet. Alle beelden zometeen op site van ⁦@HartvNL⁩ pic.twitter.com/bESOscbXVh