Откриха телата на две бебета във фризер в Южна Франция

Т руповете на две новородени бебета са открити във фризера на 41-годишна жена в Южна Франция, съобщиха прокурори.

Аутопсията показва, че не са починали от естествена смърт, предаде АФП. "Двете деца не са били мъртвородени", заяви пред АФП Флоранс Галтие, прокурор в южния град Авиньон. Тя добави, че смъртта им "не е от естествен произход".

Жената, в чийто фризер са намерени телата е арестувана миналия четвъртък в южното село Бедоан. Повдигнати са обвинения по подозрение в убийството на две малолетни лица.

Не е известно дали арестуваната е майката на жертвите. Аутопсията показа, че едното от бебетата е получило удар, оставил "черепни и вътречерепни" травми, за които се смята, че са причина за смъртта.

Галтие заяви, че не е ясно дали нараняванията са резултат от насилие, падане, липса на грижи или нещо друго.

Жертвите са момичета, засега не е установено дали са близначки или сестри и имат ли въобще роднинска връзка.

За съжаление, Франция познава подобни случаи през годините.

През март миналата година срещу 30-годишна жена беше започнато разследване, след като в дома ѝ бяха открити две замразени бебета.

През 2015 г. при подобен случай бяха открити пет тела, а майката получи осемгодишна присъда затвор.