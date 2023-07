Жоао Донато, виртуоз на боса нова, почина на 88 години

Б разилският певец и композитор Жоао Донато, един от виртуозите на стила боса нова, почина в понеделник на 88-годишна възраст в Рио де Жанейро, съобщи АФП.

„Днес раят на композиторите се събуди по-щастлив: Жоао Донато отиде там, за да изсвири своите великолепни мелодии“, пише в прессъобщение, публикувано в официалния Instagram акаунт на музиканта.

Причината за смъртта не е уточнена в изявлението, но той наскоро е бил хоспитализиран с пневмония и е бил интубиран от миналата седмица, според местните медии.

Певец, композитор, пианист, акордеонист и музикален аранжор, Жоао Донато не бе толкова известен, колкото други икони на боса нова като Жоао Жилберто или Том Жобим, но той беше първоучител за голям брой бразилски артисти.

Поклонението ще се проведе в Общинския театър на Рио де Жанейро, градът, в който той е израснал, след като се е преместил като дете със семейството си от родния си град Рио Бранко, в северния амазонския щат Акре (на север).

Донато е автор на легендарни композиции, като „Minha saudade“ (1962) с Жоао Жилберто, емблематичният певец и китарист на боса нова, който почина през 2019 г.

Първият му запис, „Cha Dansante“ (1956) с неговата група е продуциран от Том Жобим.

Разностранен артист, Жоао Донато никога не е искал да се ограничава до един музикален жанр.

