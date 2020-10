Земетресения в Егейско море, разрушения в Турция

З еметресение беше усетено у нас малко преди 14 ч.

Земният трус бе усетен по високите етажи на сградите в центъра на София. Епицентърът му е в Гърция и е с магнитуд 6,9 по Рихтер по първоначални данни и е станало край Додеканеските острови, с дълбочина 10 км.

Няколко минути след първоначалното земетресение е регистриран вторичен трус със сила 4,1 по Рихтер.

Земетресението е усетено доста силно в Гърция и в Западна и Южна Турция.

Започнала е спасителна операция в разрушена сграда в Измир, съобщава CNN Turk.

Buildings collapsed in Izmir following M7 earthquake #deprem 40 min ago. To our Turkisk friends and users in the area, stay safe https://t.co/mvD1YNEw66 — EMSC (@LastQuake) October 30, 2020

Турският вътрешен министър съобщи за 6 разрушени сгради, предава hurriyet.com

По-рано бе съобщено, че земетресение с магнидут 6,6 е регистрирано в 14.51 часа местно време /13.51 часа - българско/ в Егейско море край Сеферихисар /окръг Измир, Югозападна Турция/, предаде Анадолската агенция, като се позовава на съобщение на Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Епицентърът на труса е бил в района на Сеферихисар. Земетресението е било на дълбочина 16 километра.

Според Истанбулската сеизмологична обсерваторията Кандилли земетресението е било с магнидуд 6,8 и е било на дълбочина 11,8 километра, съобщава в."Миллиет".

Земетресението е усетено в егейския и мраморноморския район на Турция, отбелязва вестникът.

Валията на Истанбул Али Йерликая е посочил, че земетресението е усетено в Истанбул, но няма съобщения за пострадали и щети.

