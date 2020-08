Земетресение разлюля Гърция

З еметресение с магнитуд 5,2 по Скалата на Рихтер разтърси части от Южна Гърция в понеделник и беше усетено и в столицата Атина. Няма информация за щети или пострадали хора.

Първоначално силата на труса беше отчетена като 5,1 по Скалата на Рихтер, но впоследствие беше леко повишена.

От Атинският институт по геодинамика съобщиха, че подводният трус е имал епицентър на 53 километра югоизточно от остров Хидра и източно от Пелопонес.

M5.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 93 km S of #Lávrio (#Greece) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FUNd4IAfmK