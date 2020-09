Земетресение от 4,3 по Рихтер край Атина

З еметресение с магнитуд от 4,3 по Рихтер е било регистрирано в 18,08 ч. в област Атика, където е разположена гръцката столица Атина, съобщи телевизия Скай.

Според гръцкия институт по геодинамика епицентърът е бил на 17 километра северозападно от град Рафина. Дълбочината на труса се оценява на 6,8 километра.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Greece 40 min ago pic.twitter.com/JK8EhGbY4m

Пред Скай сеизмологът Ефтимиос Лекас, председател на Организацията за противоземетръсно планиране и защита, каза, че няма повод за притеснение, защото конкретният разлом никога не е предизвиквал земетресения с магнитуд над 5 по Рихтер.

Take a look how the #earthquake in Athens, Greece, has been spreading #Athens #Greece pic.twitter.com/jXd9KeXU2J