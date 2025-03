Зеленски заяви, че ще разговаря с Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че планира да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп в сряда, за да научи повече за разговора му с руския лидер Владимир Путин.

„Днес ще имам контакт с президента Тръмп“, каза Зеленски на пресконференция в Хелзинки заедно с финландския президент Александър Стуб. „Ще обсъдим с него подробностите и следващите стъпки.“

Зеленски подчерта, че съгласието на Путин да прекрати ударите по енергийната инфраструктура е „напълно в разрез с реалността“, имайки предвид продължаващите атаки с дронове в различни части на страната.

Един от най-трудните въпроси в бъдещите преговори ще бъде този за териториалните отстъпки, заяви украинският лидер.

„Нашата червена линия е признаването на временно окупираните украински територии като руски. Ние няма да направим такава отстъпка“, категоричен бе той.

Междувременно Русия продължи нощните удари с дронове, насочени към цивилни райони, като една от атаките засегна болница в Украйна. Това се случи след като президентът Владимир Путин отказа да подкрепи пълно 30-дневно прекратяване на огъня по време на дискусиите си с американския президент.

Зеленски подчерта, че въпреки обещанията на Путин за спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, въздушните удари продължават. Според него това доказва необходимостта от засилен натиск върху Москва, за да бъде спряна войната.

„Това потвърждава, че трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия в името на мира“, заяви той във вторник вечерта и допълни:

„Само истинското спиране на руските атаки срещу гражданската инфраструктура може да бъде сигнал за искрено желание за край на войната и приближаване на мира.“

Белият дом определи разговора между Доналд Тръмп и Владимир Путин като първа стъпка към „постигане на мир“. Вашингтон се надява процесът да включва и морско прекратяване на огъня в Черно море, а в последствие — и пълно, трайно прекратяване на боевете.

Въпреки това няма признаци, че Путин е отстъпил от условията си за бъдещо мирно споразумение, което Киев категорично отхвърля.

Малко след като Тръмп и Путин приключиха продължителния си телефонен разговор, сирените за въздушна атака прозвучаха в Киев, последвани от експлозии, докато жителите търсеха убежище.

Въпреки усилията за отблъскване на атаката, няколко удара засегнаха гражданска инфраструктура, включително директен удар с дрон срещу болница в Суми и атаки срещу градове в Донецка област. Освен това бе съобщено за руски дронове над областите Киевска, Житомирска, Сумска, Черниговска, Полтавска, Харковска, Кировоградска, Днепропетровска и Черкаска.

Руското министерство на отбраната съобщи в сряда, че неговата противовъздушна отбрана е прихванала 57 украински дрона над Азовско море и в няколко руски региона — включително граничните области Курск и Брянск, както и съседните Орлов и Тула.

Междувременно властите в Краснодарския край, който граничи с Крим — анексиран от Русия през 2014 г., съобщиха, че атака с дрон е предизвикала пожар в нефтено депо.