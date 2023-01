Скандал с бащата на Джокович: Заснеха го да позира с фенове, носещи руски знамена

Б ащата на Новак Джокович - Сърджан, няма да присъства на полуфиналния двубой на сина си на Откритото първенство на Австралия по тенис и вместо това ще "гледа от вкъщи", след като се появи видео, на което той позира в Мелбърн Парк с фенове, държащи руски знамена, предаде БТА.

Novak Djokovic's father Srdjan said he would not attend his son's Australian Open semi-final and would instead 'watch from home,' after a video emerged showing him posing at Melbourne Park with fans holding Russian flags https://t.co/oalgImsUM8 pic.twitter.com/VRHidAa8G8 — Reuters (@Reuters) January 27, 2023

Видеото предизвика полемика в Австралия и беше коментирано дори от министър-председателя на страната Антъни Албанезе,

който потвърди подкрепата на Австралия за Украйна и критикува поддръжниците на руската военна инвазия.

"Тук съм само, за да подкрепя сина си.

Разговарях с феновете на Новак, както го направих след всички мачове, за да отпразнувам победата му и да се снимам с тях. Намерението ми не беше да бъда въвлечен в такава ситуация. Затова няма да присъствам на полуфинала тази вечер, избрах да гледам мача от вкъщи. Семейството ми е преживяло ужаса на войната и искаме само мир", каза Сърджан Джокович в специално изявление.

In a video posted on YouTube by a known Vladimir Putin supporter, Srdjan Djokovic can be seen posing with a fan outside Melbourne’s Rod Laver Arena. The man is wearing the “Z” symbol on his shirt, while holding a Russian flag with Putin’s face on it. https://t.co/hd8UUElNwT — CNN International (@cnni) January 26, 2023

Новак Джокович отказа коментар по темата.

"Ще подчертая отново, че Австралия стои зад народа на Украйна", каза премиерът Албанезе на пресконференция, след като беше попитан дали Сърджан Джокович трябва да бъде депортиран, след като позира за снимки с фенове, държащи руски знамена.

Албанезе не отговори директно на въпроса дали Сърджан Джокович трябва да бъде депортиран.

По-рано беше съобщено, че Украйна е поискала от Тенис Австралия да забрани на бащата на Джокович да се появява на трибуните на Откритото първенство на Австралия до края на турнира.

Припомняме, че в четвъртък Австралийската федерация по тенис, която е организатор на Откритото първенство на Австралия, отправи предупреждение

към Сърджан и семейството му да се въздържат от показване на руския флаг, предава ДПА.

В сряда Джокович се класира за полуфиналите на турнира след победа над Андрей Рубльов с 6:1, 6:2, 6:4. След мача Сърджан Джокович, заедно с руски фенове, са скандирали приятелски руско-сръбски лозунги, а също така са се снимали с привърженици, носещи флагове на страната, включително с образа на президента Владимир Путин и на символа "Z", който се свързва с руската офанзива в Украйна.

🎾 Tennis Australia has warned Novak Djokovic and his family not to promote political causes after Djokovic’s father Srdjan was seen on video posing with pro-Putin demonstrators at the #AusOpen.



Watch the video here 👇 https://t.co/SBNEdhnUEp — Telegraph World News (@TelegraphWorld) January 26, 2023

"Малка група хора издигнаха неподходящи знамена и символи, а освен това заплашваха охраната след мача.

Играчите и техните щабове са информирани за правилата на турнира относно показването на знамена и символи, както и да избягват ситуации, които могат да нарушат реда. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с органите на реда", се казва в изявление на домакините.

Видео в проруски канал в YouTube показва Сърджан Джокович,

стоящ до мъж, който държи знамето с лика на Путин и носи тениска с провоенния символ "Z". След това Джокович-старши казва нещо на мъжа, което във видеото се превежда като "да живеят руснаците".

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023

Тенис Австралия съобщи в сряда, че четирима души са били разпитани от полицията и изгонени от корта заради "неподходящи знамена и символи" и заплахи към охраната.

На заглавната снимка: Майката и бащата на Джокович.