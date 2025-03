Заради "критични мнения за Тръмп": САЩ депортираха френски учен

Н а френски учен му беше отказан достъп до САЩ, след като имиграционни служители открили текстови съобщения, "критични към Доналд Тръмп" и които твърдят, че "могат да се считат за тероризъм".

Изследователят, чието име не е разкрито, е бил на път за конференция в Хюстън, Тексас, когато служителите го отклонили за случайна проверка и проверили служебния му компютър и личния му телефон, съобщава френският вестник Le Monde.

🚨Update: TERRORISM — French scientist barred from entering US after border guards found ‘hateful & conspiracy’ Trump phone messages threatening the President!! pic.twitter.com/9IWIvh1WB2