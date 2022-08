Запали се филипински ферибот с десетки пътници на борда

Ф илипински ферибот, превозващ 82 пасажери и един човек екипаж се е запалил днес, докато е приближавал пристанище, намиращо се южно от Манила, предаде БТА. Поне 73 човека на борда са спасени.

Голям пожар на ферибот на Филипините, има загинали

as it was approaching a port south of Manila.

73 people rescued.

