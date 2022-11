Задържаха наркобоса "Борис" в Истанбул

С ръбски мафиот, издирван от Интерпол с червена бюлетина, е бил задържан в Истанбул, съобщи "Хюриет дейли нюз".

Наркобосът Желко Боянич с кодово име "Борис" е заловен в община Саръйер по подозрение в убийството на друг сръбски гражданин.

The drug lord code-named Boris was caught in Sarıyer district on suspicion of murdering a Serbian national, Rosto Mijonovik.#ZeljkoBojanic #Boris #Turkey #icr360



