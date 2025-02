Взрив в руското консулство в Марсилия

Р уското консулство в Марсилия беше в локдаун днес, след експлозия в сградата, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Служители на Спешна помощ бяха вътре в понеделник сутринта, докато специалните части на полицията и войници охраняваха периметъра на сградата в южния френски град.

Експлозията в консулството има „всички признаци на терористична атака”,

твърди руската информационна агенция ТАСС, позовавайки се на руското външно министерство.

#JUSTIN : The Russian consul general in Marseille confirms that an explosion took place inside the consulate, Reuters reports citing reports. #Explosion #RussianConsulate #Marseille #France pic.twitter.com/8SyEbpDfmO