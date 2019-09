Е ксплозия избухна в понеделник в руския център за изследвания на вирусите и биотехнологии "Вектор".

Това е един от двата центъра в света, в които се съхранява вирусът на едрата шарка. В центъра, намиращ се в района на Новосибирск, се съхраняват и други заразни вируси, включително ебола.

Федералната служба Роспотребнадзор, която извършва санитарно-епидемиологичен контрол, съобщи, че в помещение, в което се извършва ремонт, е избухнала газова бутилка и това е предизвикало пожар. Един служител е ранен, има счупени прозорци, но пожарът е бил овладян, конструкцията на сградата не е пострадала.

