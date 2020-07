Взрив на кораб в САЩ, 21 моряци са ранени

Д вадесет и един души пострадаха при пожар на американски десантен кораб във военноморска база в Сан Диего, щата Калифорния, информира CNN.

Седемнадесет моряци и четирима цивилни са настанени в местната болница, няма опасност за живота им", се посочва в съобщение на ВМС на САЩ.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4