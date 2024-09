Водното бедствие в Полша взе жертви

Д евет са вече жертвите на големите наводнения в Югозападна Полша, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция, която съобщи за още две тела, открити от аварийните служби.

"По време на операциите по разчистване след наводненията в окръзите Клодзко и Ниса бяха открити две тела", съобщи полската полиция снощи в социалната платформа "Екс".

"Извършва се разпознаване на труповете. Обстоятелствата около смъртта подсказват, че това може да са осмата и деветата жертва в райони, засегнати от наводнения", допълва полицията, цитирана от Ройтерс.

EUROPA: Tempesta Boris: Sale a 26 morti di cui 9 in Polonia, 7 in Romania, 5 in Austria e 5 in Repubblica Ceca | La Polonia segnala il ritrovamento di altri due cadaveri durante le operazioni di bonifica pic.twitter.com/byNryzB1F2