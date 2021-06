Водещ ковид учен – цел на тежковъоръжен снайперист

О т близо три седмици водещият белгийски вирусолог живее в безопасно убежище със съпругата си и 12-годишния си син, охраняван от агенти на службите за сигурност, съобщава Би Би Си.

Докато учените по целия свят бяха атакувани от различни обществени групи и политици от началото на пандемия от ковид-19, заплахата за проф. Марк Ван Ранст е много по-голяма и съвсем конкретна.

Той е посочен от Юрген Конингс, бивш войник с крайнодесни възгледи, като цел за отмъщение заради мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса.

В Нидерландия: "Вървим към гражданска война, ако продължаваме така"

Конингс, който е бивш военен инструктор по стрелба, в момента се издирва от властите. Знае се, че е тежковъоръжен с гранатомет и картечница. А белгийската полиция не може да го намери.

„Заплахата е много реална”, посочва Ранст. „Войникът, тежко въоръжен, беше на моята улица в продължение на три часа, точно пред къщата ми, в очакване да се прибера от работа”.

Конингс е напуснал казармата с няколко оръжия и пълна бойна екипировка и се е насочил право към дома на вирусолога.

Задава ли се европейско въстание срещу локдауните

Марк Ван Ранст обаче се бил върнал по-рано от работа, така че бил вътре със семейството си.

Белгийските власти описват Юрген Конингс като много опасен човек, който иска да използва насилие. Той от известно време е в списъка за наблюдение на терористи в Белгия заради крайно десните си политически убеждения. Когато напуска казармата си, бележката, която е оставил, не дава съмнение за целта му.

[Insight] What drives someone like @JürgenConings? On 17 May, the Belgian soldier stole heavy #weaponry from a #military depot, wrote a letter threatening a government minister and a virologist - and disappeared.https://t.co/OVMq7XriIP