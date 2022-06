Дерайлирал влак се сблъска с камион в Мисури, има загинали и ранени

Т рима души загинаха и десетки ранени при инцидент с дерайлирал пътнически влак след сблъсък с боклукчийски камион в американския щат Мисури, съобщиха властите на щата, цитирани от Франс прес.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto