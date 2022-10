В Русия: Нужна е десатанизация на Украйна

О питвайки се да оправдае агресията срещу цивилното население на Украйна руската пропаганда вече говори не за „денцификация”, а за „десатанизация”.

Губейки на бойното поле, през последните седмици Русия атакува основно граждански обекти, опитвайки се да остави украинците без ток, вода и отопление през идващата зима – действия, които по същество не са военни и все повече се приближават до дефиницията за геноцид.

Речта на Владимир Путин ужасно напомня на… Хитлер

За оправдаят това поддръжниците на Кремъл започнаха да говорят „десатанизация” на Украйна.

„Смятам, че с продължаването на специалната военна операция става все по-належащо да се извърши десатанизация на Украйна”, заяви Алексей Павлов, заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия, цитиран от ТАСС.

Терорът над хората - новата тактика на Русия в Украйна

Това стана след като руският президент Владимир Путин определи предизвикателствата пред армията, пратена от него в Украйна, като „сериозни и значителни”.

Павлов обяви, че не знаел колко групи сатанисти има в Украйна, но очаквал да са стотици и част от тях функционирали като „акционерни дружества”.

Той също така подчерта, че Църквата на Сатаната е официално призната религия в САЩ.

Путин: Русия е велика хилядолетна държава, страна на цивилизацията

Според него нейното влияние се разпространявало в Украйна от 90-те години на миналия век.

Това не са първите подобни призиви. Когато в края на септември Путин обяви незаконното анексиране на четири украински области, той обвини Запада в „откровен сатанизъм”.

Путин: Москва нямаше друг избор

През май контролираната от Кремъл новинарска организация РИА Новости пък съобщи, че руската армия била открила останките от „сборище на вещици”, където „украинските войници са освещавали оръжията си с кървава магия”.

Павлов цитира чеченския лидер Рамзан Кадиров, съюзник на Путин, който многократно е представял конфликта в Украйна като „свещена война срещу сатанизма”.

Meanwhile in Russia: since Putin's phony "denazification" never made any sense, now Russia's Security Council is absurdly calling for the "desatanization" of Ukraine. How embarrassing. pic.twitter.com/hxlLCAEBdD