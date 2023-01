Украйна с остра критика към Миланович: Това е недопустимо!

М инистерството на външните работи на Укрйана с остра критика към хърватския президент Зоран Миланович. Причината е изказването му, че Крим никога няма да се върне под украински контрол, предаде Ройтерс.

Миланович: Крим никога повече няма да бъде Украйна

"Смятаме за недопустимо изказването на хърватския президент, с което той на практика постави под съмнение териториалната цялост на Украйна", написа във Facebook говорител на украинското външнополитическо ведомство.

През 2014 г. Русия отне черноморския полуостров от Украйна.

В понеделник, докато уточняваше възраженията си срещу предоставянето от Загреб на военна помощ на Киев, Миланович заяви, че е "ясно, че Крим никога повече няма да бъде част от Украйна".

"Каква е целта? Дезинтеграция на Русия, смяна на правителството? Лудост е да се смята, че Русия може да бъде победена в конвенционална война", каза хърватският президент пред журналисти в Загреб.

A vocal critic of Western policy in Ukraine, Milanovic has said he does not want his country, the EU's newest member state, to face what he has called potentially disastrous consequences over the 11-month-old war in Ukraine. https://t.co/SDO6Gmakol