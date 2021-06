Убийството, което шокира и раздели Франция

В алери Бако, 40-годишна майка на 4 деца, разказва как е застреляла в тила съпруга си (който е и бивш неин втори баща) Даниел Полет в нощта на 13 март 2016 г. Валери е натиснала спусъка, докато той запалвал колата им, а по-късно същата вечер заедно с двама от синовете си и гаджето на дъщеря ѝ заровили Полет с лицето надолу в горичка близо до дома им, използвайки фенерче на телефон, за да осветяват зловещата сцена.

Малко повече от година по-късно полицията открива плиткия гроб. Въпросът, пред който са изправени съдебните заседатели сега е

дали Валери е хладнокръвен убиец или емоционално съсипана жертва.

Според поддръжниците ѝ това не е безчувствено убийство, а емоционална реакция на десетилетия ужасяващо физическо, сексуално и емоционално насилие, което тя е търпяла от съпруга си – шофьор на камион, алкохолик и осъден сексуален насилник, който започва да я изнасилва, когато тя е едва 12-годишна, а по-късно я принуждава да проституира.

Когато съдебният процес започна в понеделник защитата на Валери заяви, че тя е жертва, водена от инстинкт за самосъхранение, която се е защитила, след като властите не са успели да я защитят. Освен това те твърдят, че подсъдимата отчаяно е искала да предпази 14-годишната си дъщеря, за която според нея Даниел Полет имал планове също да злоупотребява и да ѝ бъде сводник.

Прокурорите от друга страна говорят за предумишлено убийство, посочвайки, че Валери е признала, че и по-рано през деня е опитала да убие мъжа си като е смачкала и разтворила сънотворни хапчета в кафето му, но той отпил само глътка от него и казал, че вкуса е отвратителен. Той заявил, че няма да го пие.

Убийството раздели Франция

като мнозина твърдят, че Валери е била жертва на системно домашно насилие, при което насилника действа безнаказано, а жертвата редовно е игнорирана от властите, особено, когато е от работническата класа, какъвто е случая с Валери Бако.

От другата страна на дебата са морално консервативните хора, които в страна със 70% католическо население, имат обтегнати отношения с феминистките и са с изключително силни разбирания за светостта на човешкия живот.

Франция е изправена пред много сериозен дебат, тъй като най-малко 55 жени са загинали от началото на годината или от ръцете на партньорите си, или от ръцете на бившите си партньори.

Повече от 620 000 души са се подписали в петиция за отпадане на обвинението в убийство. Междувременно почти 5 млн. души са гледали мъчителното интервю на Валери, в което тя разказва за живота си, който е детайлно описан в книгата ѝ Tout Le Monde Savait (Всички знаеха). В книгата от 200 страници е описано ужасяващото ѝ страдание, което започва, когато родителите на Валери се развеждат в началото на 90-те години на миналия век, а майка ѝ – алкохоличка, започва връзка с Даниел Полет.

