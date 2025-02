Тълпи в Китай се представят за опечалени, за да опитат нудли от погребален дом

П огребален дом се превърна в неочаквана дестинация за любителите на храна в Китай. Ястие с нудли в столовата на обекта стана сензационно в социалните мрежи.

Първоначално столовата обслужвала само опечалените и техните семейства. Но след като няколко човека споделиха за вкусното ястие в погребален дом Erlong, тълпи от чревеугодници, някои дори представящи се за скърбящи – започнали да прииждат, за да го опитат.

On February 19th,a funeral home in Guizhou,China, became famous for its delicious rice noodles,with some people even pretending to be relatives of the deceased just to queue up and buy them.Netizens jokingly commented,"Customer:Boss,why does your meat and bone soup smell so good, pic.twitter.com/OPvTOtca7A