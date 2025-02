Тръмп прекратяват защитения статут на 500 000 хаитяни въпреки влошаващата се криза

П равителството на САЩ ще прекрати временния защитен статут (TPS) за 500 000 хаитяни, живеещи в страната, считано от август 2025 г., съобщи Министерството на вътрешната сигурност в четвъртък.

Решението идва въпреки задълбочаващата се криза в Хаити, където според ООН бандите контролират около 85% от столицата, а случаите на сексуално насилие срещу деца са нараснали с 1000% през миналата година.

TPS се предоставя на граждани на държави, засегнати от войни, природни бедствия или други извънредни ситуации. Хаитяните имат този статут от 2010 г., но той ще бъде прекратен на 3 август 2025 г., което ще доведе до загуба на разрешителни за работа и потенциални депортации.

