Трагичен край на една семейна идилия: Доживотен затвор за гръцки пилот, убил съпругата си

П роцесът срещу 34-годишния Бабис Анагностопулос, който преди една година уби съпругата си, британката Каролайн, в атинско предградие, завърши с доживотна присъда срещу извършителя, съобщават гръцките медии.

Убийството, извършено на 11 май миналата година в предградието Глика Нера, задържа обществения интерес в продължение на месеци както заради хладнокръвието на убиеца, така и поради интересните детайли около разкриването му.

A Greek helicopter pilot has been convicted of murdering his young British wife as she slept beside their baby in their Athens home https://t.co/6YEGRj2gEv — The Times (@thetimes) May 16, 2022

Първоначалните сведения, които се основаваха на показанията на самия Анагностопулос, сочеха, че предполагаемите извършители завързали 33-годишния тогава гръцки пилот и съпругата му, 20-годишната Каролайн, и я удушили, докато в дома е било и 11-месечното им бебе. "Крадците" освен това обесили кучето на семейството.

Престъплението предизвика шок в Гърция, а медиите публикуваха многобройни материали за любовта, събрала британката и гръцкия пилот на самолет, и за трагичния завършек на семейната идилия.

Една от версиите на разследващите беше, че престъплението е извършено от членове на престъпна група от гърци и албанци, която действа в западните предградия на Атина и е известна с прекомерното насилие, което използва.

A court in the Greek capital found 34-year-old Babis Anagnostopoulos guilty of murdering 20-year-old Caroline Crouch in May 2021 as the couple's 11-month-old daughter slept in the house https://t.co/PpG2Ysynol — Sky News (@SkyNews) May 16, 2022

По подозрение за връзка със случая няколко дни след убийството беше задържан и грузинец, който се опита да премине границата с България с фалшиви документи.

Случаят обаче придоби неочакван обрат около месец след убийството, след като съпругът призна, че именно той е извършителят. След осемчасов маратонски разпит пилотът се пречупи и е призна, че е убил Каролайн. Според обясненията му той го е направил в пристъп на гняв след скандал между двамата съпрузи във фаталната вечер.

Гръцката полиция успя да разкрие случая, след като се добрала до неизвестни до този момент улики. Разследващите установиха, че картата с паметта на системата за видеонаблюдение в дома на двойката е отстранена в час, който не отговаря на времето, посочено от съпруга за нападението над дома им.

Caroline Crouch's family speak out as her Greek pilot killer is sent to one of Europe's worst jails https://t.co/HRhP9e3djX — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 17, 2022

Криминалистите разкриха освен това, че по времето, когато съпругът твърдеше, че вече е бил вързан, мобилният му телефон е регистрирал движение. Светлина върху случая хвърли биометричният часовник на жертвата, който е засякъл пулс в час, когато според показанията на съпруга тя вече е била мъртва.

С обявената присъда Бабис Анагностопулос се осъжда на доживотен затвор за убийството на съпругата си Каролайн, на още 10 години за умъртвяването на кучето и още на 1 година и на 3 години за лъжливи показания след деянието, съобщи АНА-МПА. Наложена му е и глоба от 21 000 евро.