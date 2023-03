Трагедия след концерт на рапърката GloRilla, починаха трима души

П олицията потвърди смъртта на трима души в резултат от трагедията след концерта на рапърката GloRilla в Рочестър, щата Ню Йорк, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Жертвите са 35-годишните Бранди Милър и Аиша Стивънс и 33-годишната Рондижа Белтън. Седем души са откарани в болница с наранявания.

По думите на полицията, малко след края на концерта тълпата от посетители панически е побягнала към изхода, вероятно поради необоснован страх от огнестрелни изстрели.

В момента се провежда разследване за вероятните причини на трагедията.

Заради случилото се беше отнет лицензът на собственика на концертната зала.

„Все пак загинаха хора и трябва да предприемем стъпки, за да сме сигурни, че няма да се случи същото в бъдеще, ако наистина е било предотвратимо“, каза началникът на полицията Дейвид Смит.

GloRilla, чиято песен „F.N.F. (Let's Go)“ беше номинирана за най-добро рап изпълнение на наградите „Грами“ миналия месец, е разбрала за трагедията едва след като е напуснала залата.

I am devastated & heartbroken over the tragic deaths that happened after Sunday’s show. My fans mean the world to me 😢praying for their families & for a speedy recovery of everyone affected 🙏🏽