Ужасната история на една жертва на изнасилване

С лед дълги години мълчание Роуз Калемба обяснява колко трудно е било, след като е изнасилена жестоко, когато е била на 14, да премахне видеоклипа с престъплението от известен порносайт.

Тя публикува историята в блога си и в последствие десетки хора се свързват с нея, казвайки, че имат подобни проблеми.

Роуз разказва, че след акта на насилие, единствено медицинска сестра в болницата проявила съчувствие. Жената казала, че и нейната дъщеря е била насилена.

Помощ получила и от баща си, и баба си. Всички други, дори близки роднини на Роуз, реагирали, все едно сама е виновна за станалото.

Израствайки в малко градче в Охайо, не било необичайно момичето да отиде на разходка сама преди лягане. Тя не смятала, че я грози някаква заплаха.

Но една вечер до нея спира автомобил. От него излиза мъж и я заплашва с нож, карайки я да влезе в колата. Там има още един мъж. Двамата я закарват в къща извън града, където я насилват в продължение на 12 часа, а трети мъж заснема част от случващото се.

Годината е 2009-та. Роуз е само на 14. Докато я насилват тя е в шок, пребита е, намушкана е в левия крак. Дрехите ѝ са окървавени. По време на изнасилването няколкократно изпада в безсъзнание.

Един от мъжете дори ѝ показва на лаптоп видеозаписи с подобни атаки срещу други момичета.

После насилниците заплашват, че ще я убият. Тя обещава, че няма каже нищо на никого. На другия ден я изхвърлят от автомобила си недалеч от дома ѝ.

Момичето обаче няма как да скрие станалото. Кракът ѝ още кърви от прободната рана. Баща ѝ звъни веднага в полицията. Роуз е хоспитализирана.

В болницата полицай я пита дали сексуалният акт не е бил доброволен. Роуз е шокирана. Казва, че дори не познава нападателите си.

Впоследствие всички се отдръпват от нея. Губи приятелите си. Месеци по-късно в социалната мрежа вижда таг със своето име, под линк, споделян от нейни съученици, с видео към известен порносайт. Там открива качени видеата от изнасилването ѝ.

Заглавията на видеоклиповете са „Тийнейджърка плаче, докато ѝ бият шамари”, „Унищожаване на тийнейджърка”, „Тийнейджърка в безсъзнание”. Едното видео има над 400 000 гледания.

Тя решава да не казва за това на семейството си. Пише обаче до порносайта няколко пъти, молейки клиповете да бъдат изтрити. Не получава отговор.

Междувременно разбира от съученици, че родителите са им казвали да стоят далече от нея, наричайки я уличница.

Тя спира да говори с други хора, при всяка среща с непознат се чуди, дали той не е виждал клиповете с нейното изнасилване. Роуз дори не може да се погледне в огледалото.

В крайна сметка тя взима решение да се представи за адвокат в следващия си мейл до собствениците на порносайта. Часове по-късно клиповете са изтрити.

Междувременно полицията открива насилниците ѝ. Техните адвокати твърдят, че Роуз доброволно се е съгласила да прави секс. Вместо в изнасилване мъжете са обвинени в „съучастие в престъпление на непълнолетно лице” и получават условни присъди.

Семейството на Роуз няма парите, а самата тя няма силите да се бори срещу тази ужасяваща несправедливост.

Момичето от отлична ученичка се превръща в посредствена, често бяга от часовете. Не може да избяга обаче от преживения кошмар.

Години по-късно Роуз разказва цялата история. Тя вече е омъжена. И съпругът ѝ я подкрепя в борбата с кошмарите от миналото.

Жената обаче признава, че се чувства все едно има доживотна присъда. Дори отивайки до магазина тя се пита дали някой от клиентите не е гледал видеата с нейното изнасилване.

Новите собственици на „Порнохъб” твърдят, че тази история се е случила преди да купят сайта и че те са взели мерки всички видеа със съдържание, нарушаващо законите, да бъдат изтривани.

Десетки други пострадали, обаче коментират историята на Роуз и посочват, че никой реално не контролира порносайтовете за видеосподеляне и собствениците на нито една платформа с такова съдържание не са понесли досега съдебна отговорност.

The most powerful weapon a rapist has is to scare us into silence. By doing this they continue to victimize us for years & years after the initial attack. This is my story: https://t.co/Ct6LHRQxqP