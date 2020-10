Терор във Франция, прострелян е свещеник

П равославен свещеник е бил прострелян днес в църква във френския град Лион от нападател, който е избягал, съобщиха полицейски източници, цитирани от Ройтерс.

По свещеника е стреляно два пъти около 16 ч. местно време, когато затварял църквата. На духовника е оказана помощ на място заради животозастрашаващи наранявания, уточни източникът.

Lyon attack: Gunman on run after shooting priest in French city days after Nice stabbing https://t.co/gSGNNRrWw5