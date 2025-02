Телевизионният готвач Джино Д'Акампо отрича десетки обвинения в неподходящо поведение

Т елевизионният готвач Джино Д'Акампо категорично отрече десетки обвинения в неподходящо и сплашващо поведение на снимачната площадка на предавания, в които е участвал.

Разследване на ITV News описва действията на Д'Акампо като "неприемливи", "тревожни" и "ужасяващи". Анонимни жени, говорили пред медията, го обвиняват в агресивно поведение и силно сексуализирани забележки.

В изявление за ITV News Д'Акампо заяви, че "твърдо" отрича обвиненията и че "не би направил нищо, което смятам, че би разстроило или притеснило някого". Той допълни: "Аз съм баща, съпруг... предположението, че съм действал по неправилен начин, е дълбоко разстройващо."

Sky News се свърза с Д'Акампо за коментар.

Според ITV ръководството на Objective Media Group – продуцентската компания зад "Gordon, Gino And Fred's Roadtrip" от 2018 г. – изглежда е било наясно с опасенията относно поведението му.

Gordon, Gino and Fred’s new Road Trip in Greece airs this month on TV 🤩😱 pic.twitter.com/FE59eJxxP0