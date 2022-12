Извънбрачният секс в Индонезия ще се наказва със затвор

П арламентът на Индонезия одобри закон, който забранява секса извън брака. Според специалисти това е огромно отстъпление от правата на човека, предаде АФП.

След като новият наказателен кодекс беше одобрен от всички девет партии заместник-председателят на парламента Суфми Даско Ахмад удари с чукчето в знак на одобрение на текста и извика "законно".

Преразглеждането на индонезийския наказателен кодекс, който датира от холандската колониална епоха, се обсъжда от десетилетия. Активисти протестираха срещу измененията, като осъдиха потъпкването на гражданските и политически свободи.

