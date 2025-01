Сърбия под блокада: Общата стачка срещу режима на Вучич започна (ВИДЕО/СНИМКИ)

В Сърбия започна обща стачка днес, 24 януари, обявена от студентите, които през последните дни организираха блокади. Освен университети в цялата страна, към стачката се присъединиха и някои основни и средни училища, множество фирми, културни институции, заведения за обществено хранене, малки предприятия и организации, предадоха сръбските медии Nova.rs и N1.

Профсъюзите в държавните предприятия и градските администрации също взеха участие в протестните действия.

Компаниите от United Group, опериращи в Сърбия, преустановиха работа за един ден в знак на солидарност със студентския протест. United Grupa Srbija, SBB, United Media, United Cloud и Shoppster, участващи в общата стачка, оказват подкрепа на студентите и всички професии, които чрез гражданско неподчинение оказват натиск върху властите да изпълнят всички искания на студентския протест.

В 14:00 часа пред сградата на Сръбското президентство се проведе протест под надслов "Да обсъдим кой е тълпа и кой е негодник", организиран от Протестния комитет на юристите. Протестни шествия и блокади се извършват в много други градове в Сърбия.

Хиляди се събират на протести и демонстрации срещу режима на Александър Вучич. Откакто на 1 ноември козирката на жп гарата в Нови Сад се срути и уби 15 души, в Сърбия почти ежедневно се провеждат протести срещу правителството. В края на ноември към протестите се присъединиха и студенти, които блокираха университети и организират почти ежедневни улични блокади.Под лозунга „Наше право е да знаем всичко“ студентите осъдиха "клеветническите" кампании срещу тях в обществената телевизия РТС, като поискаха обективно отразяване на демонстрациите.

В демонстрациите се включват и гимназисти, които организираха протестната разходка, под името "Час в природата".Има три маршрута на разходката, които гимназистите публикуваха в профила си в Instagram. Публикувани са пешеходният маршрут за Нови Белград, маршрутът за Стари град, както и съвместният маршрут. Реки от гимназисти, ученици, техните родители и учители и професори текат от няколко посоки в Белград като кръговото кръстовище Ушче.

Във видеото вижте кадри от протеста в Нови Сад:

Гимназистите публикуваха пост в Instagram с маршрутите.

Учениците от Земунската гимназия "Свети Сава" отслужиха своята петнадесетминутна почит в мълчание, заедно с гражданите, на кръстовището на Кнез Милош и Неманина.

"Елате колкото се може повече, доведете приятелите, съседите, познатите си... Всички са добре дошли като граждани. Трябва да се държим заедно до края!", заявиха те.

Министерството намалява заплатите на стачкуващите педагози

Министерството на образованието разпореди на директорите на основните и средните училища да намалят заплатите на служителите, участвали в стачката, при изчисляване на януарските им заплати.

Писмото е достигнало до училищата "поради многобройни и чести обръщения на учители, възпитатели, директори на училища и родители на ученици, свързани с прилагането на наредбите за трудовите задължения и стачките в системата на образованието и обучението", заявиха от Министерството.

Президентът на синдиката "Слога" към Пощата на Сърбия Стефан Митрович реши днес доброволно да дари кръв, и по този начин да отсъства от работа.

"Казвам на другите колеги сами да решат какво да правят и да действат според волята и съвестта си", каза Митрович.

Рапърът Стефан Джурич Раста обяви в профила си в Инстаграм, че оглавяваното от него издателство "Балкатон до" се присъединява към общата стачка.

Във видеото вижте кадри от протеста в Белград:

Опит за пробив през блокадата

В Белград напрежението ескалира, когато шофьор на бял автомобил се опита да пробие блокадата в Трошарина. Гражданите реагираха бързо и успяха да спрат нарушителя.

Властите арестуваха членове от опозицията в Нови Сад

Полицията спря превозните средства и задържа опозиционните депутати и съветници от Нови Сад, които преди това бяха блокирали магистралата за Белград.

Във видеото вижте кадри от протеста в Белград:

В знак на солидарност ИТ специалисти се присъединиха към блокадите в района на Ушче под мотото „Време е да премахнем грешката“. Те също отдадоха почит на жертвите в Нови Сад с 15-минутно мълчание.

Blokada zaposlenih u IT sektoru kod Promenade u Novom Sadu pic.twitter.com/GmwBsg7gKs — Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) January 24, 2025

Крагуевац: Масово участие на гражданите

Гражданите на Крагуевац се включиха активно в протестите, като няколко хиляди души се събраха на Trg Vojvode Putnika. Дъждовното време не попречи на участието на хора с малки деца. Частни компании дадоха почивен ден на служителите, за да могат да се присъединят към демонстрациите.

Във видеото вижте кадри от протестите в Ниш:

На площада бяха показани банери с надписи: „Крагуевац трябва да спре“ и „Нападението срещу един е нападение срещу всички нас“. В знак на солидарност градските компании временно преустановиха работа, а културни институции, сред които Народната библиотека "Вук Караджич", обявиха стачка.

Шофьори, фермери и ученици се присъединиха

Съюзът на шофьорите на Сърбия обяви, че се присъединява и подкрепя общата стачка, свикана от студентите.

"Причината за присъединяването ни е корупцията, с която се сблъскваме всеки ден и дългите опашки на граничните пунктове, които се създават поради нечия леност и некомпетентност". Правителството на Сърбия не решава дългогодишните проблеми на сръбските шофьори

Във видеото вижте кадри от протестите в Крагуевац:

Земеделците в Щитар, община Шабац, започнаха да се събират за блокада от 11:30.

Počelo okupljanje poljoprivrednika u Štitaru. pic.twitter.com/5WvhMnKo5v — Tufegdžić Dušan (@dusan_tufegdzic) January 24, 2025

Гимназистите в Нови пазар бойкотират учебните занятия от тази сутрин

Повечето от учениците на гимназията Нови пазар, които посещават учебните занятия в първа смяна, не са се появили в класните стаи тази сутрин, като по този начин са подкрепили учениците и общата стачка.

Във видеото вижте кадри от протестите в Ягодина:

Реакциите на спортистите и спортните работници

Протестите, които обхващат цяла Сърбия, се превърнаха в един от най-силните индикатори за разделенията в страната – особено в средите на спортистите и спортните работници.

Въпреки че в тези моменти винаги е имало както открити поддръжници, така и противници, настоящата ситуация изглежда по-поляризирана от всякога. Волейболистката Александра Глигорич, състезаваща се за отбор в Хабаровск, Русия, публикува в социалните мрежи видео, в което кола удря студентката Соня Понявич, озвучено с песента "Газ, газ".

Впоследствие тя се опита да се оправдае: "Искам тя да се възстанови бързо и не подкрепям насилственото шофиране", заяви Глигорич. Но след това добави:

"Не подкрепям протестиращи, които нарушават свободата на движение на хора, които нямат нищо общо с протеста. Имате право да се борите за правата си, по-високи цели, каквото и да е, но нямате право да ми забранявате да се движа, където искам," каза тя и изпрати поздрави от Русия с (по ирония на съдбата) посланието "Разпространи любовта" и целувка.

Подобна поляризация се забеляза и при тенисиста Янко Типсаревич, който на събитие, организирано от Сръбската прогресивна партия, заяви:

"Тенисът ми даде много, но винаги потръпвах, когато хората ми казваха ‘знаете ли, в Сърбия е така или така’. Добре е в Сърбия."

Тези думи предизвикаха сериозни реакции – както от спортните фенове, така и от легендата на Партизан Мица Берич, който отправи остър отговор към бившия национал.

Не на последно място, Звездан Терзич, генералният мениджър на Цървена звезда, в момент, когато отборът му се подготвяше за мача с ПСВ Айндховен в Шампионската лига, също се включи. Той отправи послание към протестиращите:

"Що се отнася до техните бунтове, червени юмруци и цветни революции, посланието на сръбския народ е следното," заяви Терзич, придружено от спорно изображение.

"За съжаление, това не е единствената ситуация на насилие срещу ученици и млади хора. Как да ти кажа... Това е голямо поражение за нас като общество, сръбското общество като цяло. Моята подкрепа винаги е към младите хора, студентите и всички онези, на които принадлежи бъдещето на страната ни. Вече не мога да се смятам за млад мъж, сега съм някъде в средните си години, бих искал децата ми да растат в Сърбия", заяви Новак Джокович.

Реакцията на Вучич

На 21 декември Вучич заяви, че няма да отстъпи пред простетите заради трагедията в Нови Сад.

Възмущението от смъртните случаи в северния град Нови Сад се разпространи из цялата страна, като учители и студенти от университети и гимназии се присъединиха към протестиращите, които обвиняват правителството в корупция и неадекватен надзор.

"Позволете ми да бъда напълно честен с вас. Наистина не ме интересува. Те могат да правят каквото си искат", каза Вучич на пресконференция в събота. „Това, което съм научил в политиката, е никога да не се отказвам под натиск. И няма да се предам“, добави той.

14 души на възраст между шест и 74 години загинаха на 1 ноември, когато покрив се срути след основен ремонт на гарата. 15-та жертва почина в болница седмици по-късно.

