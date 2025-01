Световните лидери приветстваха Тръмп

С ветовните лидери поздравиха Доналд Тръмп по случай встъпването му в длъжност като 47-ми президент на САЩ.

Лидерите на ЕС изразиха надежда за тясно сътрудничество с новата администрация във Вашингтон.

„ЕС очаква да работи в тясно сътрудничество с Вас за справяне с глобалните предизвикателства. Заедно нашите общества могат да постигнат по-голям просперитет и да укрепят общата си сигурност“, написа председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа Х.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025

„Трансатлантическата връзка носи просперитет и сила и от двете страни на Атлантика. Заедно сме по-силни и по-безопасни, за да се справим с глобалните предизвикателства. Очакваме с нетърпение да продължим партньорството си“, написа ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

Congratulations to Donald Trump on his second term inauguration.



The transatlantic bond has brought prosperity and strength to both sides of the Atlantic.



Together, we are stronger and safer to tackle global challenges.



Looking forward to continuing our partnership. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 20, 2025

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща също изрази надежда за по-тясно сътрудничество с Вашингтон през следващите 4 години.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges. Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is the… — António Costa (@eucopresident) January 20, 2025

Главният секретар на НАТО Марк Рюте също приветства завръщането на Тръмп в Белия дом, като заяви, че неговото президентство „ще даде тласък на разходите за отбрана и производството“ в Алианса.

„Заедно можем да постигнем мир чрез сила - чрез НАТО“, написа Рюте в X.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production



My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President



Together we can achieve peace through strength - through @NATO! — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 20, 2025

Британският крал Чарлз III изпрати лично поздравление на републиканеца по случай инагурацията, съобщи Бъкингамският дворец.

Според двореца писмото отразява трайните специални отношения на двете държави.

„САЩ са най-близкият ни съюзник и целта на нашата политика винаги са добри трансатлантически отношения. ЕС, с 27 членки и повече от 400 милиона души, е силен съюз“, написа германският канцлер Олаф Шолц в Х.

Today President Donald Trump takes office. Congratulations! The US is our closest ally and the aim of our policy is always a good transatlantic relationship. The EU, with 27 members and more than 400 million people, is a strong union. #EUUS 🇪🇺🇺🇸 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 20, 2025

Индийският премиер Наренда Моди, на свой ред, определи Тръмп като свой „скъп приятел“ и заяви, че иска Ню Делхи и Вашингтон да работят в тясно сътрудничество.

„Очаквам с нетърпение отново да работим в тясно сътрудничество, което да е от полза и за двете ни страни, и да оформим по-добро бъдеще за света“, написа Моди в X.

Congratulations my dear friend President @realDonaldTrump on your historic inauguration as the 47th President of the United States! I look forward to working closely together once again, to benefit both our countries, and to shape a better future for the world. Best wishes for a… — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2025

Един от най-близките съюзници на Тръмп – израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че най-добрите дни за съюза им „тепърва предстоят“.

„Вярвам, че като работим отново заедно, ще издигнем американско-израелския съюз до още по-големи висоти“, заяви Нетаняху във видеообръщение и похвали Тръмп за твърдата му произраелска позиция.

„Поздравления, президенте Тръмп. Канада и САЩ имат най-успешното икономическо партньорство в света. Имаме възможността отново да работим заедно - да създадем повече работни места и просперитет и за двете ни нации“, написа премиерът на Канада Джъстин Трюдо в X.