Студен фронт от Антарктика донесе сняг и студ в Южна Африка

С туден фронт от Антарктика донесе сняг и отрицателни температури в части от Република Южна Африка, предаде ДПА.

В град Блумфонтейн тази сутрин са били измерени минус 9 градуса по Целзий. Националната метеорологична служба съобщи, че изминалата нощ е била най-студената за годината.

Photos | Some central parts of South Africa are turning into winter wonderlands after snow fell overnight on Wednesday during a series of cold fronts sweeping through the country

В социалните мрежи циркулират снимки от град Кимбърли във вътрешността на страната, където вали сняг.

Синоптиците предупреждават за лоши условия за пътуване и очаквани снеговалежи, главно в провинция Фрий стейт.

People playing in the snow at the Matroosberg Nature Reserve outside Cape Town. The @SAWeatherServic says It will be the coldest night of the year in some places over the interior of South Africa.



В Южното полукълбо сега е зима и снеговалежите не са необичайни, особено на голяма надморска височина, отбелязва ДПА.