Стрелба в центъра на Любляна, двама загинали

Д вама души бяха убити след стрелба в центъра на словенската столица Любляна, съобщи СТА.

От полицията съобщиха, че в по-широк район от мястото на инцидента е намерено тяло на мъж, за когото се предполага, че е извършител на убийствата.

⚡️ Update: Two men were killed in a shooting incident in Ljubljana Moste borough. The shooter fled the scene, but the police discovered a presumed dead killer later. The incident occurred at around 3 pm on 5th June. https://t.co/p8wrFwV6ay pic.twitter.com/ucTEMIk0Go