Спря изтичането на газ и от "Северен поток"-2

В ластите в Дания съобщиха в неделя, че газопроводът "Северен поток 1" също е спрял да изпуска газ, ден след като официални лица заявиха, че спуканите тръби на "Северен поток 2" са спрели да изпускат газ, съобщи Асошиейтед прес.

Компанията "Норд Стрийм" (Nord Stream AG) информира Датската агенция по енергетика, че сега изглежда е постигнато стабилно налягане в тръбите на "Северен поток 1"."Това показва, че изпускането на газ от последните два теча също е приключило", съобщи датската агенция в Twitter.

Nord Stream AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på de to Nord Stream 1 rørledninger. Det tyder derved på, at udblæsningen af gas nu også er tilendebragt fra de to sidste læk.