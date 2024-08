Сръбски състезател по CrossFit почина по време на състезание по плуване в езеро в Тексас

С ъстезател на CrossFit Games почина, докато участваше в състезание по плуване.

Лазар Дукич се състезаваше в езерото Марин Крийк във Форт Уърт, Тексас, в четвъртък сутринта, когато изчезна под водата.

Службите за спешна помощ бяха извикани около 8 сутринта местно време, за да съобщят, че "има участник във водата и не е била виждан".

След като започна издирване с водолазен екип и дронове, тялото на спортиста беше намерено около час след като първите водолази влязоха във водата.

Our deepest condolences to Lazar Đukić’s family and all those who knew and loved him. pic.twitter.com/8uvhzvTD2v