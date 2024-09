Снежният Сфинкс изчезва, предупреждава експерт

О станало от ледниковата епоха снежно петно е напът да изчезне, предупреждава експерт.

Известното като снежният Сфинкс от Шотландия петно се намира в Национален парк "Кайрнгормс".

Снежното петно се е стопило само 3 пъти през 20-ти век, но през 2024 г. това ще бъде четвъртото му поред разтопяване.

„Така че това наистина е едно от много малкото парчета сняг, останали в цялото Обединено кралство. В Шотландия са останали само няколко петна и това е едно от тях. И наистина, това е най-близкото нещо, което Шотландия има до ледник.“, казва изследователят на снежните петна Иън Камерън.

„Самият „Сфинкс“ всъщност е доста по-малък, отколкото беше дори когато го посетих през уикенда. Изгубил е около една трета от размерите си. Сега е с размери пет на пет метра и около метър дълбочина и е далеч по-малък за времето на годината, отколкото бих очаквал да видя. И това е моделът за последните, наистина последните няколко години. През изминалите дни можеше да се очаква, че по това време на годината тя ще бъде дълга 34 или дори 50 метра.“, казва Камерън.

„Забележително е, че този участък от сняг се е топил само три пъти през 20-ти век. Но това, което ще видим през тази година, 2024 г., ще се стопи за четвърта поредна година. И това за мен е истински показател за начина, по който се променя климатът, за това, че нещата се променят.“, добавя експертът.

A worrying trip today to the heart of the Cairngorms to see the last snow in that range. The Sphinx patch at Garbh Choire Mòr is now critically small and liable to melt completely. If it does, it will be the third year in succession.



