Смяха се на руския външен министър Сергей Лавров в Ню Делхи

Р уският външен министър Сергей Лавров предизвика смях в залата на срещата на Г-20 в Ню Делхи, предава „Скай нюз”.

Лавров: Крещяха - Русия трябва да...! Русия трябва да...!

Той обяви, че руската инвазия всъщност е нападение на Запада над Русия с помощта на Украйна:

„Знаете ли, войната, която се опитваме да спрем и която беше започната срещу нас, използвайки украинския народ…”

В този момент абсурдното изказване на руския външен министър беше заглушено от масов смях в залата, в която публиката се състоеше от висши дипломати, събрани за срещата на Г-20.

Русия запечатва газопровода "Северен поток"

След това Лавров продължи в същия дух, обвинявайки в прав текст Запада, че е взривил тръбите на газопровода „Северен поток”:

„Ние вече няма да разчитаме на никакви партньори от Запада. Ние няма да им позволим да взривят отново тръбите”.

G20 audience laughs at Russia's foreign minister



Sergei Lavrov had asserted that Moscow was not the aggressor in its war in Ukraine and said: "The war, which we are trying to stop, was launched against us using the Ukraine"



