След пътен инцидент: Отиде си актрисата Лиса Бейнс

О тиде си американската актриса Лиса Бейнс.

Холивудската звезда е починала на 14 юни, 10 дни след като е била блъсната от електрическа тротинетка или мотоциклет в Ню Йорк, съобщава "Гардиън".

Актрисата, известна с ролите си в "Не казвай сбогом" и "Коктейл", както и в множество телевизионни поредици и представления на Бродуей, била блъсната, докато пресичала улицата пред Линкълн център на 4 юни. Тя отивала на посещение в бившето си театрално училище "Джулиърд".

Съпругата на Бейнс Катрин Кранхолд призова всеки, който има информация за водача, блъснал актрисата и избягал, да се свърже с полицията.

