Скарани преди смъртта ѝ: Марая Кери не си е казала "сбогом" със сестра си

С ъобщава се, че Марая Кери не е поддържала връзка със сестра си Алисън през последния месец от живота ѝ, въпреки че ѝ е било казано, че умира, твърди приятел на покойната сестра на певицата.

"Сърцето ми е разбито": Майката и сестрата на Марая Кери починаха в един и същи ден

Дейв Бейкър, който твърди, че е бил приятел с Алисън в продължение на много години и е помагал да се полагат грижи за нея в края на живота ѝ, разказва за последните дни на Алисън в интервю за The Sun.

Mariah Carey didn’t reach out to sister Alison during final days despite being told she was dying: report https://t.co/6p8TBPagyt pic.twitter.com/SHLoxq7XTO

Алисън и майката на Кери, Патриша, починаха в един и същи ден през изминалия уикенд. „Тя често говореше за това. Чудеше се дали Марая или някой от роднините ѝ ще дойде на погребението ѝ. Казаха ми, че е планирана възпоменателна служба за някоя бъдеща дата, но засега нищо“.

Той също така твърди, че Кери „никога не се е опитвала да се свърже с Алисън, дори след като преди месец ѝ е било съобщено, че Алисън умира“.

„Едно телефонно обаждане или, още по-добре, видеоразговор щеше да означава толкова много за Алисън“, казва той. „Но това така и не се случи.“

Стряскащата семейна история на Марая Кери

Бейкър се пошегува с реакцията на Кери на смъртта на сестра ѝ. „И сега Марая е „съкрушена“ от загубата на майка си и на сестра си“, добави предполагаемият приятел. „Този безсърдечен отказ прибави още повече болка към болката на Алисън.“

Според Бейкър „Алисън е била на домашно лечение в хоспис през последните три седмици от живота си“ и „е имала проблем с вътрешните органи“.

Спомняйки си за Алисън, той споделя: „Под твърдата си външност Алисън беше изключително интелигентен, топъл и чувствителен човек“.

Mariah Carey reveals her mother Patricia, 87, & sister Alison, 63, both died on the same day



Mariah spent the last week with her mother



The singer had a complicated relationship with both, particularly with Alison, who struggled with addiction #RIP 🙏 pic.twitter.com/wXu3sSvUng