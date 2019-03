О коло 1 600 души са били тайно снимани в хотелски стаи в Южна Корея, а кадрите са били излъчвани на живо онлайн в платени сайтове, съобщава корейската полиция, цитирана от CNN.

Двама мъже са арестувани, а друга двойка се разследва за връзки със скандала, който обхваща 42 хотелски стаи в 30 хотела в 10 града из цялата страна. Полицията заяви, че няма индикации хотелите да са съучастници в схемата.

Камерите са били скрити в цифрови телевизионни кутии, контакти и др., а кадрите се излъчвали на живо онлайн, става ясно от изявленията на полицията.

