На самом деле, я не любитель валентинок, букетов и романтических свиданий при свечах в честь дня Святого Валентина и весь этот ажиотаж считаю очередным поводом для маркетологов. Да и для меня куда романтичнее уехать в лес на шашлык в спортивном костюме 😂 Около года назад поняла фразу «счастье любит тишину» и посчитала правильным не выставлять напоказ личную жизнь, особенно в социальных сетях. Искренне хочу пожелать вам, чтобы каждый день был днём влюблённых!

A post shared by самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) on Feb 14, 2019 at 10:02am PST