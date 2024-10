Синдром на остра вяла парализа, ето какво представлява

О страта вяла парализа (ОВП) е рядък, но сериозен набор от симптоми, които засягат нервната система.

Тя причинява остра парализа или мускулна слабост в крайниците на индивида. Тя може да засегне и мускулите, участващи в дишането или преглъщането.

10-годишно дете от Кърджали е с остра парализа след пропусната ваксина срещу полиомиелит

Острата вяла парализа често се свързва със състояние, наречено остър вял миелит.

Острата вяла парализа е заболяване, подобно на полиомиелит, което засяга сивото вещество на гръбначния мозък, което води до внезапна поява на мускулна слабост и загуба на рефлекси.

Острата вяла парализа може да засегне всеки, но се среща по-често при деца.

