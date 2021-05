Силно земетресение в Япония, ранени

С илно земетресение беше регистрирано днес край северните брегове на Япония. Трусът не е предизвикал опасност от цунами, но леко са пострадали трима човека и са били разклатени сгради в Токио, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Геофизичният институт на САЩ заяви, че земетресението е било с магнитуд 6,8 на дълбочина 47 километра край бреговете на префектура Мияги.

Двама души са ранени в Мияги и един в съседната префектура Фукушима, каза службата за пожарна безопасност и справяне с бедствия.

Не са причинени сериозни нарушения на транспорта, но временно е било спряно движението на високоскоростни влакове за проверки за безопасност и е било забавено обслужването на някои местни линии, заяви Източнояпонската железопътна компания.

