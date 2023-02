Улф Кристершон: Шведските социални служби не отвличат мюсюлмански деца

Ш ведското правителство отново опроверга твърденията, че социалните служби в страната отвличат мюсюлмански деца, като заяви, че Стокхолм за пореден път е изправен пред "систематична" и "обширна" дезинформационна кампания, предаде Асошиейтед прес.

"Тази кампания сега отново набра темпо", заяви на пресконференция премиерът Улф Кристершон. "Това е лъжа. Това не е вярно. Швеция не отвлича деца. Социалните служби не отвличат деца. Нито мюсюлмански, нито други", категоричен бе той.

Премиерът допълни, че правителството ще постави охрана в офисите на социалните служби и че ще отпусне допълнително финансиране за шведската Агенция за психологическа отбрана, която се бори с дезинформацията и да помага за справяне със "систематичната" кампания срещу страната.

