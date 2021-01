Шест жертви на химически инцидент в завод в САЩ

П ри изтичане на течен азот в завод за преработка на птици североизточно от Атланта в щата Джорджия са загинали шест души, а около десет са били откарани в болница, предаде Франс прес.

Причината за изтичането засега е неизвестна. Изтичането не е причинило взрив.

At least five dead, 10 injured in chemical leak near Atlanta https://t.co/9pOe0JzIm8 pic.twitter.com/H0rneTNWIR