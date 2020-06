Сблъсък на два кораба край Филипините, издирват 14 души

Н ай-малко 14 души са изчезнали след сблъсък на филипински риболовен кораб и регистрирания в Хонконг товарен кораб "Vienna Wood" югозападно от Манила.

В ход е операция по издирването и спасяването на оцелелите, съобщи телевизия ABS-CBN, позовавайки се на информация от местните власти.

Инцидентът се е случил вчера сутринта край бреговете на провинция Западен Миндоро. Вследствие на сблъсъка филипинският кораб "Liberty 5" се е обърнал.

По данни на бреговата охрана на Филипините, капитанът на "Vienna Wood" е потърсил помощ "няколко часа" след инцидента, след което плавателният съд е бил ескортиран до брега. До момента няма информация дали филипинският кораб е потънал.

BREAKING: There are 14 Filipino crew missing after fishing boat Liberty Cinco collides with a Chinese cargo ship off Occidental Mindoro. https://t.co/5006IVE3Kk